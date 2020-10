'수소모빌리티+쇼' 내년 7월 개최…참가업체 모집 시작

[아시아경제 성기호 기자] '수소모빌리티+쇼' 조직위원회가 내년 7월 6일부터 9일까지 4일간 킨텍스에서 '2021수소모빌리티+쇼’'를 개최하기로 결정하고 참가업체를 모집한다고 20일 밝혔다.

이번 행사의 참가 대상은 수소모빌리티분야 ? 수소충전인프라분야 ? 수소에너지분야에서 수소 관련 제품, 기술, 서비스를 보유한 기업, 단체, 기관이다. 모집기간은 내년 4월 30일까지이며, 세부내용은 행사 홈페이지에서 확인할 수 있다.

수소모빌리티+쇼는 올해 7월 최초로 개최되어 11개국 108개 기업의 참여와 약 1만 2000여 명의 관람객 방문을 이끌어내며 국내 대표 수소전시회로 자리잡았다. 특히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 여파로 침체되어 있는 경제상황에서 개최된 첫 행사임에도 불구하고, 철저한 방역수칙을 적용하여 확진자 발생 없이 성공적으로 개최한 바 있다.

또한 정세균 국무총리, 성윤모 산업통상자원부 장관, 정의선 현대차그룹 회장 등 주요인사가 방문했다. 특히 총리 주재 수소경제위원회가 동시개최되어 수소산업 육성에 대한 긍정적 공감대 확산으로 우리나라 수소경제정책 활성화에 기여했다는 평가를 받고 있다.

조직위 관계자는 “본 행사는 향후 국내외 수소산업의 역량을 한데 모으고 세계 수소기술을 이끌어가는 기술전시회로 추구해 나갈 예정”이라며, 이를 위한 별도의 시상식도 개최할 계획이라고 밝혔다. 또한 “새로운 정책과 의견들이 교환되는 네트워크 전시회, 실질적인 거래가 활성화되는 비즈니스 전시회라는 목표를 가지고 추진할 것”이라고 강조했다.

2021수소모빌리티+쇼는 수소모빌리티+쇼조직위원회*가 주최하며, 산업 통상자원부, 국토교통부, 환경부, 과학기술정보통신부, 중소벤처기업부, 외교부 등이 후원한다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr