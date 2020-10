담양군 ‘귀촌인 지도력 함양·역량강화 공동연수’ 추진

[담양=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 담양군(군수 최형식)은 21일부터 이틀간 중소벤처기업진흥공단 호남연수원에서 관내거주 귀촌인 20명을 대상으로 ‘귀촌인 지도력 함양 및 역량강화 공동연수’를 추진한다고 20일 밝혔다.

이번 행사는 제2의 삶의 터전으로 선택한 귀촌인을 대상으로 지역사회 일원이자, 지역을 이끄는 일꾼이 돼 지역민과 소통하고 상생하는 공동체를 형성하는 귀촌인이 될 수 있도록 하는 것에 목적이 있다.

연수내용은 성공적인 귀촌을 위한 ‘즐기는 지도력 갖기’, 농촌에서 창업하기 위한 성공노하우, 지역소통과 위기극복 능력 키우기, 부드러운 소통으로 다가가는 생활공예 등 다양한 프로그램을 진행한다.

군 관계자는 “이번 행사는 행복한 제2의 인생을 설계할 고장으로 군을 선택한 귀촌인이 서로 진솔한 이야기를 나누고, 각자의 역량강화를 위한 소통의 장이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr