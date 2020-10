KB금융, 국내 금융지주 최초 ESG 신종자본증권 발행

최초 예정금액 3000억원의 약 2.8배 달하는 8540억원 수요 몰려

금융권 최저 수준 금리로 5000억원 증액 발행

KB금융의 국내 최고 수준 신용도 및 ESG채권에 대한 관심 반영

[아시아경제 박선미 기자]KB금융지주는20일 환경·사회·지배구조(ESG) 선도 금융그룹으로서의 역할을 확대하기 위해 원화 5천억원 규모의 신종자본증권 형태 ESG채권을 발행했다고 밝혔다.

이번 ESG채권은 국내 금융지주사 중 최초로 발행하는 ‘원화 ESG채권’으로 친환경 및 사회적 가치창출 사업에 대한 금융지원을 목적으로 하는 지속가능채권이다.

KB금융의 국내 최고 수준 신용도 및 ESG채권에 대한 증권사·보험사·공제회 등 다양한 투자자들의 관심에 힘입어 최초 모집예정금액 3000억원의약 2.8배(8540억원)에 달하는 응찰율을 기록하며 최종 5000억원으로 증액 발행됐다.

5년 콜옵션 4350억원은 금융권 최저 수준의 금리인 3.00%로, 10년 콜옵션 650억원은 3.28%의 금리로 발행됐다. 이번 발행을 통해 KB금융의 자본적정성도 더욱 탄탄해 질 전망이다.

현재 KB금융은 ‘ESG위원회’를 중심으로 ▲환경을 위한 기후 변화 전략 고도화 ▲사회를 위한 책임 경영 내재화 ▲투명한 기업지배구조 확산’을 주요 내용으로 하는 ‘KB 그린 웨이 2030’을 추진하고 있다. 이번 지속가능채권 발행으로 마련되는 재원을 활용해 더욱 속도감 있게 추진해 나갈 예정이다.

KB금융지주 관계자는 “기업의 환경·사회적 책임 실천 및 선제적인 친환경 금융을 위해 쓰인다는 점에서 지속가능채권 발행은 큰 의미가 있다”며, “앞으로도 KB금융은 ESG경영 선도 금융그룹으로서의 위상에 걸맞게 실질적인 ESG경영 실천을 솔선수범해 나가겠다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr