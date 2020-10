밀양 나노산단에 '삼양식품' 신축공장 착공···기업유치 청신호

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 삼양식품이 19일 경남 밀양시 나노융합국가산업단지에서 밀양공장 착공식을 했다.

이번 착공식에는 김경수 경남도지사, 박일호 밀양시장, 김하용 경남도의회의장, 황걸연 밀양시의회 의장, 변창흠 한국토지주택공사 사장, 김정환 한국산업단지공단 이사장 등을 비롯한 관계자 100여명이 참석했다.

밀양시와 삼양식품은 지난해 12월 투자협약을 체결했다. 삼양식품은 이번 착공을 시작으로 2074억원을 투자해 부지 6만8830㎡, 연면적 6만9801㎡에 지상 5층, 지하 1층 규모의 새 공장을 세울 예정이다.

2022년 1월 준공해 4월부터 상업 생산을 목표로 면·스프 자동화 생산라인, 수출 전용생산라인 등을 구축해 완공 시 연간 최대 6억개의 라면 생산을 하게 된다.

삼양식품은 밀양공장을 수출제품 생산 전진기지로 활용한다. 밀양공장에서 생산한 최고 품질의 제품을 앞세워 세계적인 식품 기업들과 경쟁하며 K-food 위상을 높이는 글로벌 식품 기업으로 발돋움하는 계기를 만들 계획이다.

이번 투자로 150여명의 신규고용이 발생해 지역사회와 상생협력을 통한 지역일자리 창출에도 큰 기여를 할 것으로 보인다.

박일호 밀양시장은 “삼양식품이 나노 산단에서 첫 삽을 뜨게 된 것을 기쁘게 생각한다. 밀양공장 착공을 밀양시민과 함께 진심으로 축하하며, 우리 시는 행정적, 재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

김정수 총괄 사장은 “많은 기업들이 원가절감을 위해 해외 생산기지를 구축하지만 우리는 국내 경제 활성화를 위해 이곳 밀양에 공장을 설립하기로 했다. 앞으로 한국 식품의 위상을 높일 수 있도록 더욱 노력하겠다“고 말했다.

김경수 지사는 “최근 나노기술이 식품 분야까지 확장되고 있고, 인근 경남과 부산, 울산의 식품 관련 지식기반과 원료 재배, 부산신항을 포함한 동북아 물류 중심도 수출기업 삼양에 새로운 기회가 될 것”이라고 강조했다.

삼양식품 밀양공장의 나노융합국가산업단지 착공은 밀양나노융합국가산단의 입지적인 장점이 증명된 것이라 할 수 있어 향후 단지 조성과 다른 기업의 유치에 탄력을 받게 될 것으로 전망된다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr