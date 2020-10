서민, 서울 시장 후보 평가 … "추미애, 법 질서 무너뜨린 분… 박주민, 한 게 없어"

[아시아경제 김영은 기자] 19일 서민 단국대 의대 교수가 여권과 야권에서 거론되는 서울시장 후보들에 대해 평가했다.

서 교수는 이 날 YTN 라디오 '황보선의 출발 새아침'에서 서울시장 후보들에 대해 언급했다. 서 교수는 더불어민주당 유력 후보로 박영선 중소벤처기업부 장관과 추미애 법무부 장관 등 여성들이 거론되는 것에 대해 "여성이라고 해서 꼭 미투에 적합하다는 것은 아니고 사실 이분들이 박원순 시장 났을 때 어떤 역할을 안 하셨다"며 "여성이라는 이유로 단지 무조건 성적으로는 깨끗하다, 이렇게 말씀하시는 것은 아닌 것 같다"고 말했다.

특히 추 장관에 대해서는 "지금 법 질서를 완전히 무너뜨리신 분인데, 이런 분이 지금 서울시장 나간다고 하면 사실 이것은 야당에 되게 유리한 일이 될 것"이라고 지적했다.

박주민 더불어민주당 의원에 대해서는 "원래 이분이 세월호 진상을 규명하겠다고 국회의원이 되신 분인데 그동안 이분이 한 게 없다고 생각한다"며 "그런 것은 팽개치고 지금 서울시장에 도전한다? 이러면 진짜 세월호를 자기 정치적 입지를 위해서 이용했다는 생각밖에 안 된다"고 비판했다.

그러면서 "민주당에서 (후보로) 나간다고 하면 박용진 의원이나 금태섭 전 의원 같은 경우, 그렇게 국민적 신망을 받는 분이 있는데 왜 저런 후보밖에 없을까 생각이 들어 아쉽다"고 말했다.

이어 야당쪽에 적절한 인물이 있느냐고 묻는 질문에는 "인물이 전혀 없는 것은 아니다"며 "이해가 안 가는 게 그분들이 다 대선 나간다고 그러고 있는데 지금 당이 사면초가의 위기인데, 자기 개인의 그런 이익을 추구하는 게 과연 맞는가"라고 지적했다.

또한 윤석열 검찰총장, 최재형 감사원장이 대권 후보로 거론된 것에 대해 "그게 야당이 인물이 없다는 반증"이라며 "자신의 직위를 걸고 이 정권의 오만에 경종을 울리는 사람이 없으니까 이 두 분이 떠오른 것"이라고 말했다. 이어 "실제로 이분들이 정치판에 나온다고 하면 경쟁력이 있을지에 대해서는 회의적"이라며 시장 후보도, 대권 후보도 인물이 없다고 본다고 전했다.

