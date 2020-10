개인들 빅히트, 카카오게임즈 살때…실적주 쓸어담은 外人

이달 삼성전자 7000억 순매수…9월 전체 순매수액 넘어

LG화학·SK하이닉스 등 호실적 예상주 줄줄이 사들여

개인은 빅히트·카카오게임즈 등 새내기 종목 순매수

빅히트 개인 평균 27% 손실…"유동성 장세→실적 장세 전환 과도기"

[아시아경제 이민우 기자] 개인투자자들이 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 45,650 전일대비 200 등락률 -0.44% 거래량 360,411 전일가 45,850 2020.10.19 11:49 장중(20분지연) 관련기사 기관 순매수세에 코스피 2350선 유지…코스닥은 하락반전[클릭 e종목] "외부 호재 소진된 넷마블, 이젠 게임으로 승부해야"빅히트 히트 못해도…공모주 줄상장 대기중 close , 빅히트 빅히트 352820 | 코스피 증권정보 현재가 196,500 전일대비 4,000 등락률 -2.00% 거래량 1,260,715 전일가 200,500 2020.10.19 11:49 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]빅히트, -1% 하락 출발…20만원대 깨져[클릭 e종목] "외부 호재 소진된 넷마블, 이젠 게임으로 승부해야"[클릭 e종목] 빅히트, 하반기 매출액 5000억원 예상…"주가 부진 과도" close 엔터테인먼트(이하 빅히트) 등 최근 상장한 새내기 종목을 집중 매수한 반면 외국인들은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,000 전일대비 500 등락률 +0.84% 거래량 6,248,046 전일가 59,500 2020.10.19 11:49 장중(20분지연) 관련기사 '황금알' EUV장비…삼성-TSMC 확보전기관 순매수세에 코스피 2350선 유지…코스닥은 하락반전오랜만입니다! 삼성전자 잘 보셨죠? 더 오를 수 밖에 없는 이유 공개! close , LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 624,000 전일대비 16,000 등락률 -2.50% 거래량 294,646 전일가 640,000 2020.10.19 11:49 장중(20분지연) 관련기사 기관 순매수세에 코스피 2350선 유지…코스닥은 하락반전[주간증시 리뷰]또다시 고점 근처서 꺾인 코스피…'2400의 벽'LG화학 "다수의 완성차 업체와 합작법인 추가 설립 논의" close 등 실적주를 대거 사들였다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 펼쳐진 유동성 장세가 실적 장세로 넘어가는 시점에 도달했다고 판단한 것으로 풀이된다.

19일 한국거래소에 따르면 외국인투자자들이 이달 들어 가장 많이 순매수한 종목은 삼성전자였다. 지난 16일까지 총 6959억원을 사들였다. 보름 만에 전월 순매수액 5589억원을 이미 뛰어넘었다. 같은 기간 LG화학도 4228억원어치 순매수했다. 역시 전월 전체 순매수(3980억원) 규모를 상회했다. 이밖에 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 87,700 전일대비 2,400 등락률 +2.81% 거래량 1,895,336 전일가 85,300 2020.10.19 11:49 장중(20분지연) 관련기사 기관 순매수세에 코스피 2350선 유지…코스닥은 하락반전[주간증시 리뷰]또다시 고점 근처서 꺾인 코스피…'2400의 벽'외국인·기관 매도세에 출렁인 韓증시…코스피 0.83% 하락 마감 close (1931억원), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 292,000 전일대비 1,500 등락률 -0.51% 거래량 183,254 전일가 293,500 2020.10.19 11:49 장중(20분지연) 관련기사 기관 순매수세에 코스피 2350선 유지…코스닥은 하락반전공정위, 네이버 이어 구글 정조준…"심사보고서 연내 발송"외국인·기관 매도세에 출렁인 韓증시…코스피 0.83% 하락 마감 close (1875억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 356,000 전일대비 1,500 등락률 -0.42% 거래량 183,679 전일가 357,500 2020.10.19 11:49 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 매도세에 출렁인 韓증시…코스피 0.83% 하락 마감카카오, 최근 5일 기관 26만 6411주 순매도... 주가 35만 9000원(-0.83%)소폭 상승 출발 코스피…2360초반서 등락 반복 close (1640억원) 등의 순서로 순매수 규모가 컸다.

이들은 모두 3분기 호실적을 기록한 종목이다. 삼성전자는 올해 3분기 매출 66조원, 영업이익은 12조3000억원의 잠정실적을 거뒀다. 매출은 역대 최고이며, 영업익도 10조원 초반대였던 시장 전망치(컨센서스)를 크게 웃돌았다. 분기 영업익 10조원 돌파는 2018년 4분기(10조8000억원) 이후 약 2년 만이다. LG화학도 '깜짝실적'을 거뒀다. 올해 3분기 연결기준 매출 7조5073억원, 영업이익 9021억원의 잠정 실적을 기록했다. 전년 동기 대비 매출 8.8%, 영업익 158.7% 증가했다. 역대 분기 최대 실적이다. SK하이닉스도 호실적 예상 종목이다. 금융정보업체 에프엔가이드에 따르면 올해 3분기 연결기준 매출 7조8594억원, 영업이익 1조3036억원으로 전망된다. 전년 동기 대비 각각 14.92%, 175.84% 증가한 수준이다.

반면 개인들의 행보는 사뭇 달랐다. 빅히트, 카카오게임즈, SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 155,000 전일대비 1,500 등락률 +0.98% 거래량 194,861 전일가 153,500 2020.10.19 11:49 장중(20분지연) 관련기사 빅히트 히트 못해도…공모주 줄상장 대기중SK바이오팜, 외국인 1000주 순매도… 주가 2.63%SK바이오팜, 주가 14만 8500원.. 전일대비 -2.94% close 등 하반기 신규 상장 종목들이 순매수 상위권을 차지했다. 특히 빅히트는 4038억원으로 2위를 차지했다. 4위인 카카오게임즈(1549억원)의 2.6배가 넘는 규모다. 기존 연예기획사들이 코로나19로 공연 수익을 올리지 못하는 상황에서도 전세계에서 인기를 끌고 있는 방탄소년단(BTS)을 통해 깜짝실적을 이어가자 관심이 쏠린 것으로 풀이된다. 하지만 정작 상장 첫날부터 시초가 이하로 마감한 이래 주가는 내리막길을 걷고 있다. 이 기간 개인투자자들의 평균 매수단가는 26만3076원이다. 이날 오전 9시40분 기준 주가가 19만1500원인 점을 감안하면 평균적으로 27.2%가량 손실을 본 셈이다.

신승진 삼성증권 연구원은 "현재는 코로나19 이후 발생된 유동성 장세에서 실적 장세로 넘어가는 과도기"라며 "국내 증시가 지난 3월19일 저점 기록 후 이후 반등 과정에서 성장주에 대한 기대감이 너무 컸는데, 이제는 성장주에 대한 기대와 현재 주가간 괴리가 과하지 않았는지 고민할 때"라고 지적했다.

