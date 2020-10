관악구 도림천 특별한 이름 맞추기 S.N.S 이벤트

10월19일부터 11월6일까지 S.N.S 이벤트 진행 200명 음료교환권 증정...문화관광 명소로 찾고 싶은 도림천 브랜드 '별빛내린천' 알리기

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 19일부터 '도림천 브랜드 이름 맞추기' S.N.S 이벤트를 진행한다.

새롭게 태어난 도림천에 걸맞은 이미지를 제고하기 위해 온라인 조사, 도림천 이용객 현장 조사 등 주민 의견을 수렴, 탄생한 브랜드 이름(별빛내린천)을 널리 알리기 위함이다.

‘별빛내린천’은 미디어보드, 문화플랫폼, 초록풍경길 등 도림천 특화사업으로 하늘의 수많은 별처럼 즐거움이 가득한 하천이라는 의미와 관악구의 도시브랜드 ‘강감찬 장군’의 탄생 설화인 별이 떨어지는 모습을 표현한 이름이다.

이번 이벤트는 누구나 참여 가능하며 10월19일부터 11월6일까지 3주간 진행된다.

‘도림천 브랜드 이름 맞추기’ 이벤트 참여방법은 먼저 관악구 공식 카카오톡 채널에서 ‘채널 추가’를 누르고 S.N.S 이벤트 게시글이 있는 링크를 클릭한 후 정답을 제출하면 된다.

구는 참여자 중 200명을 무작위로 추첨, 5000원 상당 음료교환권을 증정, 11월11일(예정) 당첨자에게 개별적으로 카카오톡(알림톡)을 발송할 예정이다.

박준희 구청장은 “도림천에 걸맞은 특별한 이름과 함께 날마다 새롭고 다채로워질 별빛내린천을 기대해주기를 바란다”며 “앞으로도 다양한 S.N.S 이벤트를 통해 구민들과 소통하는 노력을 이어가겠다”고 말했다.

‘도림천 브랜드 이름 맞추기’ S.N.S 이벤트와 관련한 더 자세한 내용은 관악구 홈페이지 및 공식 S.N.S채널(인스타그램, 페이스북, 카카오스토리 등)에서 확인할 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr