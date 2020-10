세계의 ‘인디게임’들이 온라인 타고 부산에 몰려온다

‘부산인디커넥트 페스티벌 2020’, 19일 개막 25일까지 7일간 대항해

시간·공간 제약받지 않는 게임 환경 … 네이버클라우드 플랫폼 서비스

인디게임 전시·콘퍼런스·비즈매칭·온라인 이벤트 풍성한 콘텐츠 구성

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 세계의 ‘인디게임’ 개발자와 게이머들이 온라인을 타고 부산으로 몰려온다.

부산시와 부산정보산업진흥원, 부산인디커넥트페스티벌조직위원회는 10월 19일부터 25일까지 7일간 인디 개발자와 게이머들의 글로벌 문화축제 ‘부산인디커넥트(BIC) 페스티벌 2020-Untact Live’를 온라인으로 연다.

올해 6회째 맞이한 ‘부산인디커넥트 페스티벌’은 인디게임의 저변을 확대하고 지역 인디게임 산업을 활성화하기 위한 행사다.

부산시는 코로나19로 인해 올해 행사를 온라인으로 진행키로 했다. 최종 선정된 16개국 140개 인디게임을 관람객들이 언제 어디서나 안전하게 즐길 수 있도록 세계적 수준의 안정성과 보안 기술을 자랑하는 네이버 클라우드 플랫폼 서비스를 도입했다.

국내외 전문가가 연사로 참여해 게임과 문화 등을 주제로 진행하는 ‘BIC 콘퍼런스’가 마련됐다. 또 전시참가작 개발자를 위한 ‘BTB 비즈매칭’과 관람객을 위한 각종 이벤트 등도 쉽게 만나볼 수 있도록 준비했다.

올해 행사는 온라인 개최의 강점을 극대화했다.

먼저, 관람객은 전시작을 플레이한 후 온라인 게시판 등을 통해 해당 게임개발자와 다양한 의견을 나눌 수 있다. ‘BIC 콘퍼런스’의 경우에는 해당 세션의 연사가 온라인 채팅 공간에 직접 접속해 실시간으로 관람객의 질문에 답하며 소통하는 시간을 가질 예정이다.

또 다양한 온라인 이벤트를 선보인다. 행사 기간에 ▲인스타그램 팔로우, 친구소환 챌린지, AR 필터 촬영 등의 ‘SNS’ 이벤트와 ▲자신이 재미있게 즐긴 게임에 대한 리뷰 영상을 촬영해 외부 URL 또는 유튜브 등에 올리는 ‘내가 바로 게임 리뷰어’ 이벤트, ▲행사 기간 매일 다른 내용의 이벤트를 실시하는 ‘데일리미션’ 이벤트도 진행된다.

‘부산인디커넥트 페스티벌’의 티켓은 공식 홈페이지와 티켓링크에서 판매된다. 10월 20일부터 진행되는 콘퍼런스의 경우 18일까지 참가 등록을 완료하면 무료로 관람할 수 있다.

변성완 부산시장 권한대행은 “이번 행사가 비록 온라인으로 진행되지만, 오프라인의 현장감을 고스란히 담아냈으며, 게임을 사랑하는 모든 분이 시·공간적 제약에서 벗어나 함께 어우러져 소통할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr