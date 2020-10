거리두기 1단계 완화 후 첫 주말집회…큰 충돌없어

참가자 '100명 미만' 완화 후 첫 주말집회

큰 충돌없이 마무리…대규모 인파 결집 없어

[아시아경제 송승윤 기자] 사회적 거리두기가 1단계로 완화된 이후 처음 맞는 주말인 17일 서울 도심에선 100명 미만이 참가하는 집회가 곳곳에서 열렸다. 대부분의 집회에선 질서가 유지됐고 대규모 인파가 모이는 일도 없었다.

자유연대·태극기혁명국민운동본부 등 보수단체들은 이날 오후 서울 종로구 경복궁역과 서초구 서울중앙지검 인근에서 대통령 퇴진 등을 요구하는 집회를 열었다. 집회 참가자는 당초 신고된 90여명을 넘지 않았다. 자유연대는 다음 달 14일까지 매주 토요일과 일요일마다 비슷한 규모의 주말 집회를 열겠다고 신고한 상태다.

새로운 한국을 위한 국민행동(새한국)도 같은날 오후 '드라이브 스루' 차량시위를 펼쳤다. 당초 이날 집회엔 차량 50대 정도가 참가할 예정이었으나 11대만 참가한 채 시위가 진행됐다. 이들은 예정대로 서울 서초구 대검찰청을 출발해 조국 전 법무부 장관과 추미애 법무부 장관의 자택을 지나 동대문디자인플라자(DDP)에서 차량 시위를 마무리했다.

이 밖에도 태극기혁명국민운동본부(국본)가 서초구 서울중앙지검 인근에서 100명 미만 규모의 집회를 열었으며 택배노동자 과로사 대책위원회는 중구 을지로입구역 앞에서 CJ대한통운 규탄 집회를 진행하고 서소문동 CJ대한통운 본사까지 행진했다.

집회금지구역인 광화문광장에는 1인시위 등이 열렸지만 인파가 결집하는 상황은 벌어지지 않았다. 이날 서울 지역에는 1200여건의 소규모 집회가 신고됐으며 집회 과정에서 물리적 충돌이 빚어지거나 시위 참가자들이 연행되는 일도 없었다.

앞서 서울시는 사회적 거리두기가 1단계로 전환됨에 따라 서울 전역에 내려진 집회금지 조치 기준을 기존 10명 이상에서 100명 이상으로 완화했다. 다만 광화문~서울역 일대를 비롯해 적선로터리와 청와대 앞 분수대광장 일대, 서대문구ㆍ영등포구ㆍ강남구ㆍ동작구 일부 도로 등 서울 도심 일부는 계속 집회가 금지된 지역으로 설정됐다. 100명 미만이 참가하는 집회도 ▲체온측정 ▲명부 작성 ▲마스크 착용 ▲2m 이상 거리 두기 등 7개 항목의 방역수칙을 준수해야 한다.

