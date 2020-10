[아시아경제 박종일 기자] 정순균 강남구청장은 16일 강남개포시장 페스티벌(주관 강남개포시장 상인회) '온라인 콘서트'에 참석했다.

이번 온라인 콘서트에는 지역상권 활성화를 위해 가수 남진을 비롯한 예술인들의 각종 공연과 마라톤·전통주 체험행사·세계문화체험 코너가 마련됐다.

정순균 구청장은 “강남구에서는 소상공인을 위한 각종 지원에 최선을 다하고 있다”며 코로나 극복 응원의 메시지를 전달했다.

