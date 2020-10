고령층 독감백신, 만 70세 이상 19일부터 무료접종

만 62~69세는 26일부터 시작

[아시아경제 김흥순 기자] 질병관리청은 오는 19일부터 2020~2021절기 고령층 대상 인플루엔자 국가예방접종 지원 사업을 시작한다고 16일 밝혔다.

시행 초기 접종 쏠림 현상을 예방하기 위해 연령대를 구분함에 따라 만 70세 이상은 19일, 만 62~69세는 26일부터 접종받을 수 있다.

지정 의료기관은 '예방접종도우미 누리집'이나 예방접종도우미 이동통신 응용프로그램(앱)을 통해 확인하면 된다. 접종 기관 방문 시 무료 예방접종 대상 여부 확인을 위해 신분증을 지참해야 한다.

질병관리청이 만 62세 대상 인플루엔자 백신 수급 상황 등을 점검한 결과 전체 유통량은 2898만 도즈로 전년(2391만 도즈) 대비 507만 도즈 증가했다.

정은경 질병관리청장은 "인플루엔자 예방접종은 겨울철 건강을 지키는 가장 확실한 방법"이라며 "면역력이 떨어지는 어르신은 예방접종 받을 것을 적극 권장하고, 보건소와 지정의료기관에서도 우선접종대상자가 접종받을 수 있도록 협조해 달라"고 당부했다.

