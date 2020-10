[2020국감]與野 '한은 역할론' 주문…이주열 "재정·통화정책 상호 보완해야"

16일 국회 기획재정위원회 한국은행 국정감사

[아시아경제 장세희 기자]이주열 한국은행 총재는 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19) 상황에선 정부의 재정과 통화정책이 서로 보완돼야 한다고 말했다.

이 총재는 16일 국회 기획재정위원회 국정감사에 출석해 홍익표 더불어민주당 의원이 "코로나 19 상황에선 재정정책과 통화정책 중 하나로만 갈 수 없다"는 지적에 "지금과 같은 상황에선 재정과 통화정책이 상호 보완적으로 이뤄져야 한다는 점에 동의한다"고 답했다.

이 총재는 이어 "금융통화위원회 위원들도 이에 대해 고민을 하고, 같은 생각을 하고 있다"며 "저희들이 유념해서 통화정책을 운용하겠다"고 말했다.

이 총재는 물가상승률 목표치를 달성하고 있지 못하는 것과 관련해선 "물가상승률 목표와 실제 물가 괴리폭이 너무 크다는 말에 동의한다"고 말했다.

윤희숙 국민의힘 의원은 한은의 적극적인 역할을 주문했다. 윤 의원이 "통화정책이 인플레이션에 미치는 영향에 대한 연구가 없다"고 지적하자, 이 총재는 "내부적으로 깊은 토의를 하고 있다"고 답했다. 이에 윤 의원은 "밖으로 나와야 연구"라며 "안에서만 하면 어떻게 하느냐"고 지적했다.

