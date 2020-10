[아시아경제 구은모 기자] SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 234,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 230,500 2020.10.16 08:22 장시작전(20분지연) 관련기사 SK텔레콤, 물적분할 리스크?… 시장선 "명백한 호재, 지금 사라"[클릭 e종목] "SKT, 모빌리티 분사는 명백한 호재"외국인·기관 동반 매도… 코스피 2400선 아래로 close 은 모빌리티사업부문을 분할해 ‘티맵모빌리티 주식회사(가칭)’를 신설한다고 16일 공시했다. 분할 방식은 단순 물적분할이며, 분할 목적은 모빌리티 사업부문 분리를 통해 사업의 전문성을 제고해 경영 효율성을 강화하기 위해서다. 분할기일은 오는 12월29일이다.

