[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 동절기를 앞두고 16일부터 관내 급경사지 89곳에 대한 안전점검에 들어갔다.

점검 대상지는 처인구 해곡동 곱등고개를 비롯한 관내 공공시설 43곳, 사유시설 46곳 등이다.

용인시는 각 대상지 관리 부서 등과 함께 점검반을 편성해 원활한 배수 기능 여부 , 붕괴, 균열, 침하, 세굴, 배부름 현상 발생여부 등을 점검한다.

특히 올 상반기 집중호우로 급경사지 내부로 빗물이 스며들고 흙의 결속력이 약해져 낙석과 붕괴사고의 위험이 커질 우려가 있다고 보고 관련 시설을 꼼꼼히 살필 계획이다.

시는 점검 결과를 국가 침수가뭄급경사지 정보시스템(NDMS)에 입력해 체계적으로 관리할 예정이다.

또 위험요소가 발견된 급경사지에 대해서는 신속히 보수ㆍ보강키로 했다.

