'미스터라디오' 김구라 "12월 결혼설? 가족끼리 식사만, 식은 안 올리기로"

[아시아경제 김봉주 기자] 방송인 김구라가 '미스터라디오'에 출연해 12월 결혼설에 대해 선을 그었다.

김구라는 15일 방송된 KBS 쿨FM '윤정수, 남창희의 미스터 라디오'에 게스트로 출연했다.

방송에서 DJ 윤정수는 "유튜브 '구라철' 잘되지 않냐"고 물었고, 김구라는 "구독자가 16만 4000정도 된다. 제일 잘 나온 영상은 조회수가 193만뷰 정도 나왔다"고 답했다.

김구라는 이어"사실 쉽지 않다. 유튜브 하는 연예인이 너무 많다. 그래도 내가 이걸 하면서 즐겁기 때문에 괜찮다"고 말했다.

한 청취자가 "염경환, 지상렬과 셋이 모여 방송하면 좋겠다"고 사연을 보내자 김구라는 "셋이 여전히 친하다. 그렇지만 셋 다 50이 넘었고, 서로 마음에 안 드는 구석이 있고, 관심사가 다른 부분도 있다. 일부러 안 보는 건 아니니깐 오해 안 했으면 좋겠다"고 말했다.

"김구라를 긴장하게 한 연예인도 있었냐"는 질문에는 "카메라 돌 때 떨지 않는 스타일이다. 사람 때문에 떨린 적은 없지만 '썰전' 할 때는 상황이 주는 압박감 때문에 중압감이 있었다"고 대답했다.

또 "12월 결혼설이 돌던데, 진짠가"라는 질문에는 "'라디오 스타'에서도 얘기했고, 유튜브에서도 얘기했지만 계속 물어보신다. 결혼식은 안 하기로 했다, 가족끼리 식사만 하기로 했고 이미 지나간 일이다. 그 친구가 이해해줘서 고맙다"고 말했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr