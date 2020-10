김영하 '살인자의 기억법' 독일 독립출판사 문학상

"간결하고 아이러니한 문체와 치매에 대한 색다른 접근, 인상적"

한국문학번역원은 김영하 작가의 소설 ‘살인자의 기억법’ 독일어 번역본이 독일 독립출판사 문학상을 받았다고 13일 전했다. 독일, 오스트리아, 스위스 독립출판인들이 2009년 제정한 상이다. 장르에 제한을 두지 않고 한 해 동안 독일어로 출간된 모든 서적을 대상으로 심사한다. 선정위원회가 출판사의 신청 작품 가운데 후보를 선정하고, 일반 시민 온라인 투표로 최종 수상자를 가린다.

‘살인자의 기억법’은 170개 작품을 제치고 영예를 안았다. 문학상 측은 “간결하고 아이러니한 문체와 치매에 대한 색다른 접근 방식이 인상적”이라며 “기억 상실이 성격 해체로 이어지는 치매의 극적 과정을 잘 보여준다”고 평했다. 이어 “김 작가는 독창성과 섬세함으로 인간의 심연을 표현하는 문학가임을 입증했다”고 했다.

‘살인자의 기억법’은 한국문학번역원으로부터 번역출판지원을 받아 독일에 소개됐다. 출간은 한국과 일본 문학을 전문으로 하는 카스 출판사가 담당했다. 독일 연방정부문화미디어청에서 수여하는 출판인상을 올해 2년 연속 수상한 우수 번역 업체다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr