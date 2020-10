비자, 이커머스 '빠른 정산 서비스' 개시…"75일서 4일로 단축"

KB국민카드·셀러허브와

입점 업체 대상 빠른 정산 서비스 개시

최장 75일에서 4일만에 판매 대금 지급

[아시아경제 기하영 기자]비자코리아가 KB국민카드, 온라인 쇼핑몰 플랫폼 셀러허브와 함께 온라인 판매자에게 최대 4일 만에 판매 대금 지급이 가능한 '빠른 정산 서비스'를 시작한다고 13일 밝혔다.

이 서비스는 이커머스 플랫폼 사업자와 입점 업체 간의 가상카드 거래를 통해 최장 75일까지 소요되던 대금 지급을 단 4일로 줄인 것이 특징이다. 입점형 쇼핑몰 통합관리 솔루션인 셀러허브에 최초 도입되며, 앞으로 다양한 이커머스 플랫폼으로 확대해 나갈 계획이다.

빠른 정산 서비스에는 비자의 암호화된 가상카드 솔루션이 적용됐다. 결제가 일어날 때 마다 일회성 카드 번호를 부여받는 기술로 부정 결제 위험성을 최소화하며, 거래마다 부여된 카드 번호를 통해 손쉬운 거래처리가 가능하다. 1%의 저렴한 수수료를 통해 대금 정산과정을 줄이고 입점 업체들은 핵심 비즈니스에 집중할 수 있어 온라인 사업자들의 관심을 받을 것으로 예상된다.

최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 이커머스 플랫폼을 통해 제품을 판매하는 입점 업체들의 주문량이 급증했지만 주문량을 소화하기 위한 자금운용에는 어려움이 있었다. 이커머스 플랫폼과 입점 업체 간의 거래가 대부분 현금으로 진행돼 지급과정이 복잡하고, 소요시간이 오래 걸렸기 때문이다.

패트릭 윤 비자 코리아 사장은 "앞으로도 비자의 인프라와 서비스를 통해 판매자와 공급자간 더욱 원활한 결제 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

