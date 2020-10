美 경기부양책에 韓 국고채 약세

[아시아경제 구은모 기자] 지난달 하락했던 국채금리가 미국 대선과 재정부양책에 연동되며 이달 들어 큰 폭으로 상승하고 있는 모습이다. 한국은행의 통화정책 여력이 제한적인 상황에서 국고채 금리는 당장 반전을 꾀하기는 어렵다는 분석이다.

13일 금융투자협회에 따르면 전날 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 1.8bp(1bp=0.01%포인트) 오른 연 0.925%에 장을 마쳤다. 국고채 5년물과 10년물도 각각 1.8bp, 1.0bp 상승한 연 1.225%, 1.553%에 마감했다. 지난달 1일 0.977%에서 28일 0.843%까지 하락했던 3년물 금리는 이달 들어 다시 상승하며 전날까지 6거래일 만에 8.2bp 올랐다. 같은 기간 각각 1.273%, 1.582%였던 5년물과 10년물도 4.8bp, 2.9bp 상승했다.

채권금리가 연일 상승하며 국채시장이 약세를 보이자 KOSEF 국고채10년레버리지가 지난달 28일 이후 6거래일 연속 내리며 2.1% 하락하는 등 관련 상장지수펀드(ETF) 역시 주춤하는 모습이다. 이 기간 코스피가 4.1% 상승한 것과 상반되는 수치다.

미국의 경기 부양책에 대한 기대 등이 최근 국고채 금리 상승으로 이어진 것으로 풀이된다. 대선을 앞두고 있는 상황에서 고용지표 등 경제지표들이 부진한 모습을 보이고 있어 부양책의 필요성이 높아지고 있기 때문이다.

김지나 IBK투자증권 연구원은 "추석 연휴 중 트럼프 미국 대통령이 코로나19 확진 판정을 받았지만 예상보다 빠르게 호전되면서 금융시장 불확실성 확대보다는 대선 전후로 5차 경기부양책 합의가 빨라질 수 있다는 기대감이 커진 것이 수급 우려와 함께 금리 상승으로 이어졌다"고 설명했다.

국고채 금리가 현재 상승 추세에서 단숨에 벗어나기는 어려울 전망이다. 오는 14일 열리는 금융통화위원회에서 기준금리가 만장일치로 동결될 것으로 예상되기 때문이다. 지난 8월 의사록에서 확인됐듯 당분간 완화기조가 필요한 경기 국면이지만 추가 인하에 대해 주장한 위원은 부재했다. 여기에 추가적인 통화완화를 기대했던 호주 등 주변국이 경제전망을 낙관적으로 조정한 점도 국채금리의 하락 전환 가능성을 낮추는 요인이다.

재정준칙 도입으로 계속될 물량 부담도 채권시장에는 악재로 작용할 수 있다는 평가다. 장기적인 관점에서 재정건전성 관리를 강화하겠다는 취지이지만 시행 이전까지 확장적 재정정책 기조를 지속하겠다는 의미로 해석될 수 있는 만큼 대규모 국고채 발행이 부담으로 작용할 수 있기 때문이다.

정부는 지난 5일 2025년부터 국가채무비율을 국내총생산(GDP) 대비 60% 이내, 통합재정수지를 GDP 대비 -3% 이내로 관리하겠다는 내용의 재정준칙 도입 방안을 발표했다. 신동수 유진투자증권 연구원은 "정부가 국고채 수요기반을 강하고 있지만 투자환경에 따라 시장 소화 어려움과 마찰적 금리 상승 리스크로 작용할 여지가 높다"며 "외국인 채권 투자환경에 부정적일 수 있다"고 설명했다.

