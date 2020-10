[아시아경제 이관주 기자] 서울지방경찰청은 청사 미화를 담당하는 직원 1명이 12일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다고 밝혔다.

해당 직원은 이달 8일까지 청사에 출근했고, 전날 코로나19 진단검사를 받았다. 이 직원은 현재 별다른 증상이 없고, 질병관리청 기준상 청사 내 접촉자는 없는 것으로 파악됐다고 경찰은 설명했다.

경찰은 예방적 차원에서 청사를 방역하고 동료 직원 등 9명에 대한 검사를 진행했다.

