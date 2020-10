금천구, 환경미화원 6명 공개채용

금천구 거주 만 20세 이상~ 59세 이하 구민 대상 모집... 10월19~ 23일, 금천구청 11층 청소행정과로 방문 신청

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)가 깨끗한 도시환경 조성을 위해 공무관(환경미화원)을 공개 채용한다.

모집인원은 20~30대 3명, 40~50대 3명 총 6명으로, 시험 공고일 전날(10월 7일) 기준 주민등록상 주소지가 금천구에 등재되어 있는 만20~59세 이하의 주민이면 학력, 경력, 성별에 관계없이 누구나 지원할 수 있다.

원서접수는 10월19~23일 진행된다.

응시를 희망하는 구민은 구 홈페이지 고시·공고 란에서 응시원서 등 관련 서류를 내려 받아 작성한 후 구비서류와 함께 금천구청 11층 청소행정과로 방문 제출하면 된다.

응시자격 및 구비서류 등 자세한 내용은 구 홈페이지에서 확인할 수 있다.

응시자를 대상으로 10월28일 독산동 잔디축구장에서 체력검증시험이 실시된다. 체력검증 종목은 ‘마대(남자 20㎏, 여자 15㎏)를 메고 25m 왕복 달리기’, ‘마대(남자 6kg, 여자 4kg) 멀리던지기’, ‘턱걸이(여자는 오래 매달리기)’이다.

구는 체력검증시험에 합격한 자에 한해 11월4일 면접시험을 거쳐 최종 합격자를 11월5일 구 홈페이지에 공고, 개별통보 할 예정이다.

유성훈 금천구청장은 “이번 공무관(환경미화원) 정규직 채용으로 더 나은 일자리 제공과 더 깨끗한 도심 환경이 조성되길 기대한다”고 말했다.

자세한 내용은 금천구청 청소행정과에 문의하면 안내받을 수 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr