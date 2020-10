교육부·전국교육청·학교비정규직연대회의, 집단임금교섭 개회

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 교육부와 전국 17개 시도교육청, 전국학교비정규직연대회의는 8일 전국시도교육감협의회 사무국에서 ‘2020년 집단(임금)교섭 개회식’을 가졌다.

개회식에는 집단(임금)교섭 대표인 박종훈 경남교육감과 노조 측 본교섭 위원, 교육부와 시도교육청 교섭위원 등 40여명이 참석했다.

전국학교비정규직연대회의는 2020년 집단(임금)교섭 요구안으로, 기본급 5% 인상과 근속수당과 정기상여금 및 명절휴가비 인상, 직종별 수당 신설·인상 등을 요구했다.

교육부 및 17개 시도교육청과 전국학교비정규직연대회의는 이번 개회식을 시작으로 주 1회 실무교섭을 실시해 2020년 집단(임금)교섭 요구안에 대한 접점을 찾아갈 계획이다.

교섭 대표인 박종훈 경남도교육감은 인사말을 통해 “집단(임금)교섭이 2017년 첫발을 내디딘 이후 4년째 진행되고 있다”며 “금년에도 상호 신뢰와 협력을 바탕으로 합리적인 교섭을 통해 원만하면서도 성숙한 결과가 도출되길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr