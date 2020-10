주호영 “민주당, 국감 방해하는 폭거…부끄러움 알라”

“증인·참고인 채택 거부…국민의 알권리 침해”

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 8일 국정감사와 관련해 “더불어민주당이 국감 증인과 참고인 채택을 거부하면서 국민의 알권리를 침해하고 국감을 무력화 하고 있다. 각 상임위별로 자진해서 출석을 희망하는 증인에 대해서도 막무가내로 거부를 하고 있다”며 “국감을 방해하는 폭거이자 만행”이라고 비판했다.

주 원내대표는 이날 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 “특히 추미애 법무부 장관 아들 의혹, 해수부 공무원 피격 사건에 대해서는 결사적으로 증인 채택을 한 명도 받아들이지 않고 있다”며 “차라리 증인 채택 거부로 욕을 얻어먹을지언정 증인들을 나오게는 하지 않겠다는 것”이라며 이같이 말했다.

주 원내대표는 “민주당 의원님들은 부끄러움을 알고 국회의원으로서의 최소한의 자존심을 지켜달라”며 “필사적으로, 온몸으로 증인 채택을 막고 나서는 행태에 연민을 넘어 처연함까지 느낄 정도”라고 지적했다.

주 원내대표는 “도대체 국감을 하자는 건지 국감을 방해하는 것인지 알 수 없는 정도”라며 “정권의 실정과 비리 의혹은 차고 넘치는데 입법부 본연의 감사 기능을 무력화하고, 김 빼기 맹탕 감사를 조장하고 있다. 국감을 할 생각 없으면 방해하지 말고 차라리 가만히 있어라”라고 밝혔다.

주 원내대표는 “우리당 여의도연구원이 조사한 바에 따르면 KBS, MBC, TBS 등 공영방송에 각 당의 국회의원과 소속 인사들의 출연 횟수를 따져봤다”며 "내용의 질을 떠나서 단순히 정량적인 비교만 하더라도 기계적 중립성조차 지키지 못한 채 정부여당의 편을 드는 어용방송, 어용언론이 돼버렸다"고 비판했다.

주 원내대표는 "포털도 사정은 똑같았다. 네이버가 서울대와 공동으로 진행하는 팩트체크 코너가 있는데 우리당과 관련해서는 무려 367건이 팩트체크 대상에 올랐고, 민주당과 관련해서 114건이 전부"라며 "방송과 포털의 공정성 문제에 대해 앞으로 국민에 실상을 더욱더 알리고 바로잡아가는 노력을 하겠다"고 말했다.

