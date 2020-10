"유명희, WTO 사무총장 결선 진출…나이지리아 후보와 최종 대결"

8일 WTO 비공식 대사급 회의서 공식 발표 예정

첫 여성 사무총장은 확정…최종 결과는 11월 7일 전 나올 듯

[아시아경제 정현진 기자] 유명희 산업통상자원부 통상교섭본부장이 세계무역기구(WTO) 사무총장 선거 결선에 진출했다고 7일(현지시간) 블룸버그통신이 소식통을 인용해 보도했다.

보도에 따르면 WTO사무국은 8일 WTO 비공식 대사급 회의에서 이같은 내용을 공식 발표할 예정이다. 최종 결선에는 유 본부장과 나이지리아의 응고지 오콘조-이웰라 후보가 진출했다. 결선에 두 여성 후보가 진출하면서 25년 WTO 역사상 처음으로 여성 사무총장이 탄생하게 됐다.

유 본부장이 최종 당선되면 첫 WTO 여성 사무총장이면서 동시에 한국인 사상 첫 WTO 수장이라는 타이틀을 달게 된다. 앞서 1995년 김철수 전 상공부 장관, 2013년 박태호 전 통상교섭본부장이 WTO 사무총장 선거에 나갔지만 고배를 마셨었다.

유 본부장은 지난 7월부터 최근까지 미국, 스위스 등을 방문하고 각국 주요 인사들을 만나면서 활발하게 유세 활동을 진행해왔다. 그는 그동안 통상 외길을 걸어온 전문가이자 현직 통상 장관이라는 점을 내세워 WTO 사무총장 적임자임을 강조했다. 문재인 대통령도 독일 등 각국 정상과 통화하면서 유 본부장에 대한 지지를 당부하는 등 적극적으로 나섰다.

상대인 오콘조-이웰라 후보는 나이지리아 재무부 장관, 외무부 장관을 역임한 인물로 세계은행(WB)에서도 오랫동안 근무해 국제 인지도가 높은 편이다. 역대 WTO 사무총장 중 아프리카 출신은 없었다는 점 때문에 유력 후보로 주목 받아왔다.

WTO 사무국은 이달 하순부터 다음달 6일까지 최종 라운드를 진행한다. 사무총장 당선 여부는 다음달 7일 전에 결정할 계획이라고 블룸버그는 전했다. 최종 라운드에서는 164개 회원국이 한 명의 후보에 대해서만 선호도를 제시할 수 있다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr