전남경찰, 코로나19 시대 ‘랜선 범죄예방 교실’ 온라인 밴드 운영

국적별 온라인 범죄예방 교육으로 외국인 범죄 선제적 예방

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 경찰이 코로나19 시대를 대비해 온라인을 이용한 비대면 범죄 예방 활동에 나서 관심이 쏠리고 있다.

전남지방경찰청은 코로나19 대응 비접촉 치안 활동을 활성화하고 국적별 외국인 범죄예방 교육을 위해 6일 ‘랜선 범죄예방 교실’ 온라인 밴드를 개설했다고 밝혔다.

밴드에는 ‘범죄예방 교실 동영상’, ‘운전면허 교실 동영상’, ‘마스크 착용 의무화 안내문’ 등이 영어·중국어·베트남어 등 최대 14개 언어로 게재돼 있다.

전남에 체류하는 결혼이주여성 등 외국인은 밴드 검색창에 ‘랜선 범죄예방 교실’을 검색하거나, 담당 경찰서 외사 담당에게 문의해 밴드에 가입한 후에 게재된 동영상 자료 등을 이용할 수 있다.

전남경찰 관계자는 “‘랜선 범죄예방 교실’에 수혜자 중심으로 적시성 있는 외국어 범죄 예방 자료를 지속해서 업데이트하고, 외국인의 범죄 피해를 예방하기 위한 국적별 치안 활동을 확대할 방침이다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr