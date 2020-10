인제대 대학일자리센터, 지역 특성화고 학생 취업문 ‘활짝’

지난 달 16일부터 28일까지 직업윤리 교육·면접 특강 등 진행

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 인제대학교가 경남지역 특성화 고등학교에 재학 중인 학생들을 대상으로 ‘취업특강’을 열었다.

인제대 대학일자리센터가 학생들의 진로 설정을 돕고, 원활한 취업 준비를 위해 진행한 특강이다.

일자리센터는 지난달 14일부터 16일까지 김해생명고등학교를 찾아 3학년생을 대상으로 ‘비대면 채용 증가에 따른 VR 면접 체험과 직업윤리 교육’을 시행했으며, 28일과 29일에는 한국나노마이스터고등학교 3학년생 대상 ‘역량 중심 입사지원서 작성법과 맞춤 면접 특강’을 진행했다.

또한 인제대는 경남간호고등학교 3학생을 대상으로 ‘취업 준비 특강’을 계획하고 있다. 희망하는 경남지역 특성화 고교생들을 대상으로 특강을 진행해 나갈 예정이다.

배성윤 대학일자리센터장은 “지역 연계사업으로 경남지역 특성화고 학생들이 사회에 첫발을 내딛기 위한 준비를 잘할 수 있도록 지원하겠다”고 했다.

