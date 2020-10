[아시아경제 조인경 기자] 서울시 소방재난본부가 소방공무원들의 건강관리를 위해 올 연말까지 전 직원을 대상으로 인플루엔자(독감) 백신 접종을 완료하겠다고 6일 밝혔다.

독감백신 접종의 경우 서울시는 매년 소방공무원 건강검진 기본항목에 포함시켜 왔다. 또 소방재난본부에서 근무하는 직원 171명을 대상으로는 지난달 말까지 폐렴구균 백신접종 시범사업도 완료했다.

폐렴구균과 독감은 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에서 정한 필수 예방접종 대상에 해당한다.

신열우 서울소방재난본부장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 장기화되는 상황에서 의심환자 이송 업무 등을 수행하고 있는 소방공무원들의 감염병 예방을 위해 선제적인 조치를 하고 있다"며 "소방공무원에 대한 특수건강관리를 통해 코로나19 현장 대응에 만전을 기하겠다"고 전했다.

