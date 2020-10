[아시아경제 임춘한 기자] 부산 사하구 다대포해수욕장에서 5일 오후 4시 9분께 중학생들이 물에 빠졌다는 신고가 접수됐다.

출동한 소방대원과 해경이 바다에 빠진 3명을 구조했고, 2명은 자력으로 탈출하고, 2명은 현재 실종된 상태다.

소방과 해경은 헬기를 동원해 사고 지점을 수색하고 있다.

