창원시, 국가산단 불법행위 대응팀 운영 … '공공성 강화' 주력

지식산업센터 조례 주요 개정 및 부동산 투기 관련 행정 집행 강화

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 5일 창원국가산업단지 산업경쟁력 강화방안의 일환으로, 지식산업센터 관련 조례 개정에 따른 후속대책을 발표했다.

이번 조례 개정을 통해 ▲산업용지(연접용지) 1만㎡ 이상 건립제한 ▲필지분할 후 5년 내 건립제한 ▲설립승인 전 의견조회 관련 조항이 삭제됐다.

이같은 제한 완화에 대한 후속대책으로, 창원시는 공공성을 담보하기 위한 불법 대응팀을 운영키로 했다.

각 단계별로 공공성 확보에 무게를 두고 지식산업센터가 지역사회와 함께 성장하는 문화복합공간으로서 역할을 충실히 이행하도록 했다. 국가산업단지 내 불법행위 대응팀 운영을 통해 세제 감면의 적절성과 각종 인허가의 타당성을 확인해 나갈 방침이다.

류효종 스마트혁신산업국장은 "창원국가산단을 디지털과 스마트가 접목된 신제조 첨단 산단으로 혁신해 창업의 활성화와 신산업 육성을 통한 청년 일자리가 창출되는 산업단지를 만들어 나가겠다"고 전했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr