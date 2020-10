'64살 국민 조미료 미원' 감칠맛 역사 이끈 마법가루의 소통은 부캐…흥미원 한정 출시

MZ세대 겨냥해 ‘흥미원’ 부캐 적용한 스페셜 패키지 선보여

발효미원·감칠맛 미원 등 가정용 미원 제품 한정 적용·판매

‘흥미원’ 광고 온에어…다양한 채널 통해 소통 강화할 것

[아시아경제 이선애 기자] 올해로 출시 64주년을 맞은 국민 조미료 ‘미원’이 인지도 제고와 친근하고 흥겨운 브랜드 이미지 구축을 위해 정판 패키지를 출시하면서 소통 강화에 나섰다.

대상은 맛있는 음식으로 느낀 행복감이 ‘흥’을 돋워 ‘살 맛 나는 세상’을 불러일으킨다는 의미를 담아 미원 스페셜 패키지 ‘흥미원’을 출시했다고 5일 밝혔다. 최근 ‘부캐(부캐릭터)’ 전성시대를 맞아 주요 소비층으로 떠오르는 MZ세대를 겨냥해 미원의 ‘부캐’로 ‘흥미원’을 기획한 것.

본캐인 ‘미원’이 음식에 ‘감칠맛을 더해 음식 맛을 살린다’면 부캐인 ‘흥미원’은 ‘세상사는 맛을 살린다’는 것이 핵심 메시지다. 특히 미원 스페셜 패키지에 흥겨운 춤을 추는 ‘흥미원’ 캐릭터와 ‘일상의 감칠맛 대폭발’ 문구를 적용해 일상의 흥을 돋우는 ‘흥미원’의 메시지를 강조했다.

‘흥미원'은 이달부터 12월까지 약 3개월간 판매되며, ‘발효미원’(100g), ‘감칠맛 미원’(72g) 등 가정용 제품으로 출시된다.

대상은 스페셜 패키지 출시와 함께 ‘흥미원’ 광고도 1일부터 온에어했다. ‘오늘의 감칠맛 한꼬집’을 주제로 MZ세대가 일상에서 공감할 만한 다양한 상황을 ‘~할 맛 난다’며 흥겹게 받아들이는 내용을 담았다. ‘흥미원’ 광고는 ‘실패’편, ‘연차’편, ‘청첩장’편, ‘텀블러’편, ‘흥이난다’편 등 총 5편으로 구성됐다. ‘실패’편은 게임하던 조카에게 배운 ‘실패해도 다시 한 판 하면 된다’는 교훈을 전하며, ‘실패, 할 맛 난다’고 익살스럽게 표현했다. ‘연차’편에서는 연차, 반차, 월차 등을 스트레스 완화에 좋은 마시는 ‘차’에 비유해 회사에서 휴가 쓰는 상황을 ‘골라 타 먹을 맛 난다’며 위트있게 담아냈다. 광고는 유튜브 등 온라인뿐만 아니라, 홍대입구역, 강남역 등 오프라인 디지털 매체, 인쇄광고 등 다양한 채널을 통해 온에어된다.

대상 관계자는 “최근 MZ세대와 소통하기 위한 활발한 마케팅 활동이 진행되는 추세로 미원을 더욱 흥미롭게 느낄 수 있도록 브랜드 경험을 확대하기 위해 ‘흥미원’을 기획하게 됐다”며 "앞으로 젊은 소비자층을 대상으로, 유튜브, 틱톡 등 다양한 채널을 통해 소통을 더욱 강화해갈 계획”이라고 전했다.

대상이 그동안 펼친 ‘미원’ 마케팅에는 젊음이 존재한다. 2018년에는 미원 100g의 감칠맛이 소 1마리 또는 닭 100마리를 우려낸 것과 같다는 점을 활용해 ‘살려줘서 고맙닭’, ‘살려줘서 고맙소’ 문구를 사용한 패키지의 미원을 출시했다. 가수 김희철이 출연한 ‘우리는 오늘 닭 100마리를 살렸다’, ‘나는 오늘 소 한마리를 살렸다’ 유튜브 광고영상은 누적 조회수 340만 회를 돌파하며 인기를 끌었다. 올해 초에는 레트로 트렌드를 반영한 미원 레시피북 ‘미원식당’을 출간, 한식·중식·양식 등 다양한 영역에서 미원을 활용한 레시피를 제안하는 등 젊은 소비자와의 접점을 늘려나가고 있으며, 2쇄까지 진행하는 등 좋은 반응을 얻고 있다.

한편, 올해 대상의 1kg 미만 가정용 미원 매출은 전년 대비 크게 상승추세다. 지난 8월 매출은 전년 동월 대비 약 27% 성장했으며, 특히 ‘미원식당’이 본격 판매되기 시작한 5월 매출은 전년 동월 대비 55% 증가했다. 최근 집밥 수요 증가에 따라 미원 인기가 더욱 높아지고 있는 것으로 분석되며, 각종 요리에 소금 간을 하기 전 미원을 먼저 넣으면 나트륨 섭취를 약 20~40% 줄여주는 등 나트륨 저감 효과로 인해 판매량은 더욱 증가할 전망이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr