송파구 '온라인 일자리박람회' 개최...네이버시스템·쿠팡 등 모집

5일부터 3주간 산업전시, 취업특강, 이력서 컨설팅 등도 온라인으로

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 코로나19로 구직에 어려움을 겪는 구민들을 위해 5일부터 23일까지 ‘2020 송파구 온라인 일자리박람회’를 개최한다.

이번 박람회에는 쿠팡풀필먼트서비스, 보고신약, 네이버시스템 등 송파구 내 우수기업 60여 곳에서 397명의 인재를 뽑을 예정이다.

코로나19 상황을 고려해 채용과정은 온·오프라인 복합 형태로 진행된다.

먼저, 온라인 채용관을 통해 참가 우수기업들의 구인정보를 손쉽게 확인할 수 있다. 박람회 전용 홈페이지를 통해 회원가입 후 이력서를 등록하면 원하는 기업에 바로 온라인 입사지원이 가능하다.

면접은 기업의 자율면접과 현장면접으로 나뉘어 실시된다. 특별히 현장면접은 온라인 면접이 어려운 구직자와 구인기업을 위해 16일부터 20일까지 송파구청 대강당에서 12개 사를 대상으로 진행할 예정이다. 코로나19 상황을 고려해 4개 기업씩 분산면접을 실시, 구직자와 채용기업 인사담당자 간 1:1 화상 또는 대면으로 진행한다.

이와 함께 구는 다양한 취업지원 프로그램도 온라인으로 제공한다.

문정비즈밸리 입주 기업의 우수제품을 소개하는 ‘문정비즈밸리 특화 온라인 산업전시’가 박람회 전용 홈페이지를 통해 소개된다.

세계 최초 Iot융합기술기반의 자동 네일아트 스티커, 스마트폰 라이팅케이스 등 최근 주목받는 4차산업제품을 만날 수 있다.

또, 14일에는 잡코리아TV를 통해 생중계로 ‘코로나19가 바꾼 채용시장 트렌트 특강’과 ‘한국판 뉴딜시대에 뜨는 일자리 특강’이 실시된다.

7일부터 30일까지는 10차례에 걸쳐 기업현직자가 진행하는 모의면접, 자소서·이력서 컨설팅 등이 제공된다. IBM Korea, 현대홈쇼핑, 삼성전자 등에서 활동하는 현직자를 통해 생생한 현장 이야기를 들을 수 있다.

이 밖에도 구는 박람회 기간 동안 이력서 컨설팅, AI·VR 면접체험, MBTI·직업선호도검사, 이미지 컨설팅, 면접정장 무료대여 등 다양한 체험과 서비스를 온라인으로 제공한다.

구직자는 누구나 박람회 기간 중 전용 홈페이지를 통해 참가할 수 있다. 온라인 활용이 상대적으로 어려운 중장년 구직자는 송파일자리센터(송파구일자리통합지원센터 1층) 혹은 문정비즈밸리 일자리허브센터로 방문 신청하면 된다.

박성수 송파구청장은 “온·오프라인으로 시도하는 ‘2020 온라인 일자리박람회’가 구인기업과 구직자 모두에게 새로운 기회가 되기를 바란다”면서 “앞으로도 변화하는 환경에 적극적으로 대응하며 구민에게 실질적으로 도움이 되는 일자리 사업을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr