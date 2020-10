미성년자 배당소득 4년만에 2배 급증…0세 주주 평균 294만원

[아시아경제 이광호 기자]미성년자 배당소득 규모가 4년 만에 2배로 급증했다.

5일 국회 기획재정위원회 소속 더불어민주당 양향자 의원이 국세청으로부터 제출받은 '미성년자 연령별 배당소득 현황' 자료에 따르면 2018년(2019년 통계는 미확정) 만 18세 이하 미성년자의 배당소득은 2647억원으로 2014년에 견줘 114.6% 급증했다.

배당소득을 거둔 미성년자는 2014년 16만5506명에서 2018년 18만2281명으로 10.1% 늘었다.

이에 따라 1인당 평균 배당소득은 2014년 74만원에서 2018년 145만원으로 곱절이 됐다.

이런 가운데 태어나자마자 배당을 받은 0세 주주는 2018년에 337명, 배당소득금액은 10억9800만원이다. 1인당 294만원꼴이다.

0세 배당소득자는 2014년 155명이었지만 4년만에 140%나 증가했다.

양 의원은 "미성년자 배당소득 증가는 늘어난 조기 증여의 영향으로 판단된다"며 "미성년자 상속·증여에 대한 과세가 공정하게 이뤄지는지 국세청이 꼼꼼하게 관찰·조사해야 한다"고 말했다.

