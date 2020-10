추석 연휴 '테이크아웃店'으로 변한 지리산휴게소(대구방향)

고속도로 모든 휴게시설 추석 연휴 '실내 좌석 운영 금지'

[아시아경제 영남취재본부 이영욱 기자] 한국도로공사 광주대구고속도로 대구방향 지리산휴게소는 정부의 강화된 추석 연휴 방역대책에 따라 '테이크아웃'(포장 판매) 메뉴를 중심으로 고객 불편을 최소화하고 있다고 3일 밝혔다.

대구방향 지리산휴게소는 식당가 테이크아웃 메뉴로 '돈가스' '지리산산채비빔밥' '김밥' 세 종류로 한정하는 한편 편의점에서 간편하게 식사 가능한 냉동김밥, 햄버거, 컵밥, 도시락 등을 판매하고 있다.

편의점 옆에는 간편식사류를 구입하는 고객들을 위해 전자레인지를 대량 비치해 놓고 있다. 또한 소떡소떡, 핫도그 등 핫바류 등과 호두과자를 판매하는 외부매장은 정상 운영됐다. 식당가 좌석 운영 금지는 연휴 마지막날인 4일까지 유지된다.

박윤석 휴게소 소장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 예전처럼 모든 것을 제공하지 못하는 상황에서 불평·불만을 하시는 분들도 많은 게 사실"이라면서 "힘든 상황에서도 철저한 거리두기 실천으로, 코로나19 감염 우려를 느낄 수 없는 환경 조성에 최선을 다하고 있다"고 전했다.

영남취재본부 이영욱 기자 wook7029@asiae.co.kr