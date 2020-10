[아시아경제 장세희 기자]충남 아산경찰서는 2일 매형을 흉기로 살해한 혐의(살인) 등으로 60대 남성 A씨를 구속했다.

A씨는 추석 연휴 첫날인 지난달 30일 낮 12시 17분께 아산시 자신의 집에서 누나 부부에게 수차례 흉기를 휘둘러 매형을 숨지게 한 혐의를 받는다.

A씨 누나도 크게 다쳐 대전 한 대학 병원에서 치료를 받고 있다.

다른 지역에 사는 누나 부부는 이날 추석 연휴를 맞아 A씨 집을 찾았던 것으로 전해졌다.

함께 술을 마시고 밥을 먹는 과정에서 A씨가 누나 부부에게 집안 대소사 문제 등에 대한 불만을 제기하며 흉기를 휘둘렀던 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨를 상대로 자세한 경위를 조사하고 있다.

