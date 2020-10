1000만원짜리 낙하산 사면서"…이근 대위 '200만원 채무불이행' 폭로

[아시아경제 최은영 기자] 유튜브 채널 '피지컬 갤러리'의 '가짜 사나이' 콘텐츠에 출연하며 유명세를 얻은 해군 특수전단(UDT)출신 이근 대위에 대한 채무 의혹이 제기됐다.

2일 네티즌 A 씨는 인스타그램에 "2014년에 200만 원을 빌려놓고 갚지 않은 사람이 있다"라며 "당시에 매우 절박하게 부탁해 매도 시기가 되지 않은 주식을 손해 보고 처분하는 등 현금을 애써 마련해 빌려줬다"라고 주장했다.

이어 "하지만 약속한 변제일이 지나도 핑계를 대며 차일피일 미루기가 계속됐다"라며 "(그가) 1000만 원짜리 스카이다이빙 낙하산을 사면서도 제 돈은 갚지 않았고 나중에는 전화도 받지 않은 뒤 연락하겠다는 문자메시지만 남기고 연락하지 않는다"라고 밝혔다.

A 씨는 민사소송에서 승소한 법원 판결문을 공개하기도 했다.

이어 "오랫동안 참다 2016년에 민사소송을 해서 승소했는데 판결을 무시한 채 현재까지 갚지 않고 있다"라며 오히려 "'갚으려 했는데 안 기다리고 소송하는 것을 보고 상대하지 않는 것은 물론 돈도 갚지 말아야겠다고 마음먹었다'라는 말을 했다고 한다"라고 주장했다.

A 씨는 "최근에는 '자기가 직속 상관일 때 근무평정을 안 좋게 준 것 때문에 장기복무 심사에서 탈락했고 그 때문에 나쁜 마음으로 복수하려 협박한다, 뭐든 해봐라, 본인도 가만히 있지 않고 법적으로 대응할 거다'는 말을 했다고 들었다"며 "장기복무를 해야겠다고 생각한 적이 없고 신청한 적도 없는데, 돈 갚기 싫으니 저를 '인성에 문제 있는 거짓말쟁이로 만들어버린다"라며 분통을 터뜨렸다.

그는 "요즘 스타가 된 그 사람이 유튜브 추천 영상에 계속 뜨는 것은 물론, 잠깐씩 TV를 틀어도 자꾸 나오고, 수많은 지인도 자꾸 저한테 좋게 얘기한다"라며 정신적 고통을 호소했다.

A 씨는 이근 대위의 실명을 직접 언급하지는 않았지만 '#인성문제있어'라는 해시태그를 통해 이 대위임을 암시했다. 이 대위는 '가짜사나이'에서 특수부대 교육을 진행하며 독특한 카리스마로 인기를 얻었다. "너 인성 문제 있어?", "반으로 죽일 거야" 등 발언은 유행어가 됐다.

한편, 이근 대위는 유튜브 인기 콘텐츠 ‘가짜 사나이’에 교관으로 출연해 유명세를 얻었으며 최근 방송과 CF에도 출연하며 주목을 받고 있다.

