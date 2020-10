"3년간 헌혈자 수 10만명 감소…폐기 혈액 최소화해야"

[아시아경제 서소정 기자] 최근 3년 동안 헌혈자 수가 약 10만명 감소했고, 혈액 성분 분리 및 보관 과정에서 폐기되는 혈액량이 11만유니트(unit·300~500㎖)에 달하는 것으로 확인됐다.

2일 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 신현영 의원이 대한적십자사로부터 제출받은 2017~2019년 연도별 혈액수급 현황자료에 따르면 헌혈자 수는 2017년 271만명, 2018년 268만명, 2019년 261만명으로 매년 지속적으로 감소했다.

또 최근 3년 동안 폐기된 혈액의 양은 총 11만5895유니트이고, 2019년 혈액 폐기량은 4만267유니트로 전년 대비 2601유니트 증가했다. 응고·오염으로 인한 혈액 폐기량은 184유니트로 전년대비 35% 증가했고, 보존기간 경과로 인한 혈액 폐기는 2019년 735유니트로 전년대비 28% 증가했다.

채혈(혈액) 제제 과정에서 폐기가 나타나는 이유는 양부족·양과다, 혼탁·변색·용혈, 응고·오염 등이었는데, 이 중 양부족·양과다 등의 이유로 폐기한 혈액은 지난해 3만7804유니트였다.

신 의원은 “헌혈자 감소 현상이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 가속화 하면서 헌혈의 중요성이 더욱 강조되고 있다”며 “정부는 혈액 제제 및 보관 과정에서 폐기되는 혈액이 최소화 되도록 근본적인 대안을 마련해야 한다"고 말했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr