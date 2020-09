오전 11시부터 낮까지 절정

오후 7~8시 무렵 해소될 듯

[아시아경제 이현주 기자] 추석 연휴 첫날인 30일 전국 고속도로에서 정체가 시작되고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오전 9시 승용차로 서울요금소를 출발할 경우 전국 주요 도시까지 예상 소요 시간은 부산 7시간, 울산 6시간 20분, 대구 6시간, 광주 5시간20분, 강릉 4시간 30분, 대전 3시간20분 등이다.

귀성방향 정체는 오전 11시부터 낮까지 절정에 이르렀다가 오후 7~8시 무렵 해소될 것으로 전망된다.

이날 전국 예상 교통량은 457만대로, 수도권에서 지방으로 이동하는 차량이 47만대, 지방에서 수도권으로 이동하는 차량이 31만대일 것으로 관측된다.

