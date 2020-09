장석웅 전남교육감 ‘고맙습니다. 필수노동자’ 캠페인 동참

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감이 29일 보건의료, 돌봄 등 코로나19 상황에서도 대면노동이 불가피한 필수노동자들에게 응원 메시지를 전달하는 ‘고맙습니다. 필수노동자’ 캠페인에 동참했다.

이 캠페인은 코로나19 가 창궐해 ‘비대면’ 사회로 전환하는 있는 상황에도 대면노동을 할 수밖에 없는 필수노동자들을 격려하고 응원하자는 취지로 진행하는 릴레이 형식의 운동이다. 보건의료를 비롯 돌봄, 환경미화원, 운송·배달업 종사자 등이 필수노동자의 범주에 속한다.

장석웅 교육감은 김한종 전남도의회 의장의 지명을 받아 이 캠페인에 참여했다. 장 교육감은 ‘고맙습니다. 필수노동자 여러분’이라는 손 팻말을 든 사진을 자신의 사회관계방서비스(SNS)에 올리며, 필수노동자들에게 존경과 고마움을 표시했다.

그는 “코로나19 사태가 장기화하면서 의료, 돌봄, 복지, 안전, 물류, 운송 등에 종사하신 분들은 남들 쉴 때도 쉬지 못하고 있다. 우리는 이 분들이 더 존중 받게 되기를 바란다”며 “이번 추석은 몸은 멀리 있어도 마음은 가까이 있는 풍성한 명절 되길 기원한다”고 말했다.

장 교육감은 다음 캠페인 참여자로 김영석 목포MBC사장, 김갑섭 광양만권경제자유구역청장, 박용하 여수상공회의소회장을 지목했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr