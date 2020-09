[아시아경제 이민우 기자] 티앤알바이오팹 티앤알바이오팹 246710 | 코스닥 증권정보 현재가 13,950 전일대비 350 등락률 +2.57% 거래량 663,815 전일가 13,600 2020.09.29 15:30 장마감 관련기사 [특징주]티앤알바이오팹, 정부 3D프린팅 육성…존슨앤존슨 '3D 바이오프린팅' 연구 티앤알바이오팹, 3D 프린터 테마 상승세에 8.96% ↑티앤알바이오팹, 동원헬스케어와 5억원 규모 공급계약 close 은 시설자금 및 운영자금 마련을 위해 260억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 실시한다고 29일 공시했다.

유상증자로 발행될 전환우선주는 199만2330주다. 증자 전 발행 주식 총수(839만5640주)의 약 23.73%에 해당한다. 보호예수기간은 1년이다.

