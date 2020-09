[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 7일만에 코로나19 지역감염자 확진자가 발생했다.

광주광역시는 29일 북구 동림동에 거주하는 30대 여성이 코로나19 확진 판정을 받아 ‘광주 493번’으로 분류됐다고 밝혔다.

현재 감염경로는 조사 중이며 조선대학교병원에서 격리 치료를 받고 있다.

방역당국은 역학조사를 통해 최초 감염경로와 동선, 접촉자를 파악하고 있다.

