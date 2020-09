[아시아경제 김은별 기자] 한국은행 강남본부에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생해 건물이 폐쇄됐다.

29일 한국은행에 따르면 한은 강남본부에 근무하는 직원 1명이 코로나19 확진 판정을 받았다.

해당 직원의 가족이 코로나19 확진 판정을 받았고, 이 직원은 지난 28일 출근하지 않고 진단 검사를 받아 이날 오전 확진 결과를 통보받았다. 같은팀 소속 직원들도 지난 28일 오전 근무 후 재택근무로 전환했다.

한은은 "확진자가 발생한 강남본부는 금일 건물을 폐쇄하고 방역을 실시할 예정"이라며 "추석 연휴가 끝나는 다음달 5일 정상 근무 예정"이라고 전했다. 강남본부와 같은 건물에서 수행되고 있는 발권국 대민업무는 경기·인천본부에서 수행한다.

