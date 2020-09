[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동서대는 28일 마감한 2021학년도 수시모집에서 정원 내 1889명 모집에 1만1298명이 지원해 전체 5.98대1의 경쟁률을 기록했다.

가장 높은 경쟁률을 보인 모집단위는 교과성적 전형에서 4명 모집에 130명이 지원해 32.5대1 경쟁률을 보인 치위생학과였다.

이어 교사추천자 전형에서 15명 모집에 445명이 지원한 간호학과가 29.67대1, 교과성적 전형 4명 모집에 97명이 지원한 임상병리학과가 24.25대1, 사회배려대상자 전형에서 1명 모집에 23명이 지원한 경찰행정학과가 23대1로 높은 경쟁률을 보였다.

