[아시아경제 조성필 기자] 코스닥 상장사 KG이니시스는 종속회사인 크라운에프앤비가 커피 도소매업·커피전문점 체인사업 업체 할리스에프앤비의 주식 165만3069주를 1450억원에 취득한다고 28일 공시했다.

주식 취득 뒤 크라운에프앤비의 할리스에프앤비 지분율은 93.8%가 된다. 주식 취득 예정일은 다음달 30일이다.

KG이니시스는 이번 주식 취득의 목적을 "지분 취득을 통하여 사업 시너지 및 사업 지배력 확보"라고 밝혔다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr