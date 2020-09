도봉구, 어린이집 영유아 6600여명에 ‘건강간식 꾸러미’ 전달

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 코로나19로 어린이집 휴원이 장기화되면서 코로나블루 현상 등으로 지친 영유아와 부모를 응원하기 위해 건강간식 꾸러미를 전달한다.

그동안 구는 매월 어린이집 영유아를 대상으로 성장기 아동이 건강한 먹거리를 제공받아 튼튼하게 자라날 수 있도록 친환경급간식비를 지원해왔다.

올해는 도봉구 어린이집 연합회(국공립, 민간, 가정)와 함께 부모와 아이들의 정서적 안정과 건강한 가정보육환경 조성을 위해 친환경급간식비를 일부 활용한 건강간식 꾸러미를 배부한다. 코로나19로 인해 어린이집 등원률이 낮은 것을 고려해서다.

건강간식꾸러미는 친환경 식재료, 유제품 등으로 어린이집별로 자유롭게 구성했다. 드라이브 스루(drive-through), 하원 시 직접 전달 등의 방법으로 지원한다.

대상은 어린이집 212개소에 재원중인 영유아 6600여명이다. 추석을 앞둔 29일까지 어린이집을 통해 배부될 예정이다.

이동진 도봉구청장은 “어린이집 방역 및 위생, 영유아 보육을 위해 수고하는 보육교직원들의 노고에 깊이 감사드리며, 건강간식 꾸러미 전달을 통해 영유아들에게는 건강을, 부모님들에게는 작은 위로와 힘이 될 것으로 기대한다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr