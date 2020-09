[e공시 눈에 띄네]코스닥-22일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 서울바이오시스=종속회사 센서 일렉트로닉테크놀로지 보통주 724만3391주 유상증자 결정

◆ 피씨디렉트=최대주주 주식회사 유에스알 외 1인으로 변경

◆ 큐리언트=보통주 20만8023주 및 기타주식 157만5034주 유상증자 결정

◆ 케어랩스=보통주 19만5566주 소각 결정

◆ 이원컴포텍=불공실 공시법인지정 및 주권매매거래정지

