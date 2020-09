인천 덕적도에 2022년까지 자연휴양림 조성

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 옹진군 덕적면 진리 비조봉 일원(약12ha)에 자연휴양림이 조성된다.

옹진군은 2022년까지 사업비 총 40억원을 투입해 덕적도 자연휴양림을 조성할 계획이라고 22일 밝혔다.

이를 위해 군은 내년도 휴양림 조성사업비 15억원을 확보했으며, 신속한 휴양림 조성을 위해 올해 추경 예산 설계비 3억원으로 기본계획·실시설계 등 행정 절차를 추진 중이다.

덕적도는 인천에서 여객선이 1일 2~4회 왕복 운항하는 등 접근성이 좋아 많은 관광객들이 찾고 있다.

군은 낚시·갯벌체험 등의 해상관광과 연계된 캠핑, 등산, 휴양시설을 동시에 즐길 수 있는 특색 있는 자연휴양림으로 조성할 예정이다.

장정민 옹진군수는 "지역주민들이 일상생활에서 쉽게 접근할 수 있고 질 높은 산림휴양과 여가서비스를 즐길 수 있도록 조성할 계획"이라며 "향후 서포리 해수욕장 등 주변관광지와 연계할 수 있는 프로그램을 개발하고, 특색있는 체류형 숙박시설을 마련해 지역관광 활성화에도 도움이 되도록 하겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr