SK하이닉스, 이시간 주가 +1.57%.... 최근 5일 기관 121만 642주 순매도

SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 78,200 전일대비 1,600 등락률 +2.09% 거래량 2,318,720 전일가 76,600 2020.09.11 14:51 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 장중 동반 약세 지속SK하이닉스, 추석 내수 활성화 위해 협력사·지역사회와 협력 강화코스피 소폭 하락세 '2380선'...카카오게임즈는 '따상상' close 는 11일 오후 2시 30분 현재 전일보다 1.57% 오른 7만 7800원에 거래되고 있다. 거래량은 209만 7754주로 전일 거래량 대비 59.74% 수준이다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 78,200 전일대비 1,600 등락률 +2.09% 거래량 2,318,720 전일가 76,600 2020.09.11 14:51 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 장중 동반 약세 지속SK하이닉스, 추석 내수 활성화 위해 협력사·지역사회와 협력 강화코스피 소폭 하락세 '2380선'...카카오게임즈는 '따상상' close 는 글로벌 메모리 반도체 전문 제조기업으로 알려져 있다.

9월 8일 KB증권의 김동원 연구원은 'D램 가격은 4분기 바닥 형성이 추정되고, SK하이닉스 반도체 재고도 4분기부터 타이트한 구간 진입 (2주)이 전망되어 향후 D램 가격은 연말로 갈수록 하락세가 뚜렷하게 둔화될 것으로 예상됨. 향후 중국 파운드리 1위인 SMIC가 미국의 제재 대상에 추가된다면 SK하이닉스의 장기적 반사이익이 기대됨. 올해 4분기부터 중국 현지의 파운드리 공장을 본격 가동할 예정인 SK하이닉스시스템IC 가동률 상승에 따른 실적 개선이 예상됨. '이라며 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 78,200 전일대비 1,600 등락률 +2.09% 거래량 2,318,720 전일가 76,600 2020.09.11 14:51 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 장중 동반 약세 지속SK하이닉스, 추석 내수 활성화 위해 협력사·지역사회와 협력 강화코스피 소폭 하락세 '2380선'...카카오게임즈는 '따상상' close 의 목표가를 10만 5000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 78,200 전일대비 1,600 등락률 +2.09% 거래량 2,318,720 전일가 76,600 2020.09.11 14:51 장중(20분지연) 관련기사 코스피·코스닥, 장중 동반 약세 지속SK하이닉스, 추석 내수 활성화 위해 협력사·지역사회와 협력 강화코스피 소폭 하락세 '2380선'...카카오게임즈는 '따상상' close 를 74만 9629주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 44만 4544주 순매수, 121만 642주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr