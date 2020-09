[아시아경제 박지환 기자] 가상통화 시가총액 1위인 비트코인이 국내외 시장에서 소폭 내림세를 보이고 있다.

11일 가상통화거래소 빗썸에 따르면 오후 2시15분 기준 비트코인은 전 장보다 0.87%(10만7000원) 내린 1218만8000원에 거래됐다. 이날 거래대금은 415억원 규모이다.

같은 시각 주요 가상통화인 이더리움(-1.83%), 리플(-1.96%), 비트코인캐시(-0.97%) 등도 동반 내림세다.

해외시장에서도 비트코인는 내림세를 나타냈다. 가상통화 시황기업 코인마켓캡에 따르면 같은 시간 비트코인은 전날보다 1.33% 내린 1만235.92달러에 거래됐다.

다른 가상통화 중에서는 테더(-0.21%), 이더리움(-3.49%), 리플(-2.70%) 등이 하락했다.

