[아시아경제 온라인이슈팀] 슈퍼모델 김다운이 청순한 미모를 자랑했다.

최근 김다운은 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다. 사진 속 그는 연한 핑크색 드레스 차림으로 투명한 메이크업을 한 채 청순미를 발산하고 있다.

한편 김다운은 승무원 출신 레이싱모델로 활동한 경력이 알려지며 화제를 모은 바 있다.

