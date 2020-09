[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 박연수의 딸 송지아가 긴머리를 싹둑 자르고 단발머리로 변신해 눈길을 끌고 있다.

박연수는 10일 인스타그램에 "라운딩 후 예쁜 카페 빈타이 #송지아 #변신 #커트"라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 강이 흐르는 카페에서 휴식을 취하고 있는 송지아 양의 모습이 담겼다.

한편, 송지아는 MBC '아빠 어디가?'에 아빠 송종국과 출연해 많은 사랑을 받았다. 현재는 프로 골프 선수를 지망하고 있다.

