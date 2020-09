한울원자력본부, 추석맞이 사회적기업 '온라인 판매전'

우체국 쇼핑몰에 브랜드관 개설…사회적기업 물품 구매 20% 할인쿠폰

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국수력원자력㈜ 한울원자력본부는 추석을 맞아 우체국 쇼핑몰에서 울진 사회적경제기업 온라인 판매전을 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 판매전은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 유통시장의 언택트 문화를 감안, 지역 기업들의 온라인 판매 경쟁력 강화를 지원하기 위한 행사다. 경북도 사회적경제지원센터와 공동 진행한다.

한울원전은 10월 4일까지 우체국쇼핑몰에 울진 사회적경제기업 추석 브랜드관을 개설·운영한다. 더불어 해당 브랜드관에서 물품을 구매할 때 바로 사용할 수 있는 20% 할인쿠폰을 제공한다.

한울본부는 우체국 쇼핑몰 내에 입점한 울진 사회적경제기업 수를 현재 4개에서 연말까지 10여 개로 확대할 계획이다. 이에 더해 상시 할인쿠폰 제공 및 홍보를 통해 지역 특산품 온라인 판매를 촉진하며 사회적경제기업의 자립·성장을 지원할 예정이다.

이종호 본부장은 "코로나19로 지역경제가 침체되어 있지만, 온라인 판로 확보를 통해 위기를 새로운 기회로 삼았으면 좋겠다. 앞으로도 한울본부는 지역경제 활성화를 위해 적극 노력하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr